Адаптивный дизайн landing page

Здравствуйте!

Нужна разработка адаптивного (пк, планшет, телефон) дизайна для landing page.

На данном этапе есть бриф на дизайн, готовый маркетенговый анализ и структура лендинга. Все материалы будут предоставлены выбранным кандидатам.

Работа будет строится в 3 этапа:

- разработка UX прототипа;

- отрисовка UI макета;

- адаптивные версии (планшет, смартфон) и отрисовка UI Kit.

В ответе пишите Ваш часовой рейт и среднюю оценку по проекту (исходя из опыта).

Студии и команды не рассматриваются.

Антиспам – Настоящий дизайнер.

Спасибо!