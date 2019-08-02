Дизайн мобильного приложения интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки471 просмотр

От вас нужны умения иллюстрировать, рисовать не типовые интерфейсы.

Искать и адаптировать информацию. Общие представления о спа, пва.

В первую очередь нужен дизайн. UX только в плане композиции.

Знать и использовать "материал" необходимости нет.

Больше пригодятся представления о возможностях JS.

Не буду общаться с посредниками и студиями.

Рисуем Mobile First.

Все остальное надо обсуждать и показывать.

Телеграм в подписи упростит общение.

JavaScript
6 лет назад
d12sa1e
46 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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