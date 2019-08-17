Создать дизайн сайта типографии (по прототипам)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки1401 просмотр

Задача

Разработать дизайн сайта типографии по уже имеющимся прототипам. Главная + 5 типовых страниц, логотип будет предоставлен. Из требований – это неизменная структура блоков, в остальном полная свобода действий дизайнера (размеры, формы, шрифты, линии, тени и другие объекты).

Информация

  • Лаконичный, лёгкий, приятный сайт
  • Цвета – красный, белый, черный, серый
Важные моменты
  • На кнопках, ссылках должны быть отображены эффекты :hover.
  • Для основных заголовков блоков желательно использовать другой шрифт, от основного текста.
6 лет назад
IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
$200
7 дней
Escrow
Спасибо за крутой дизайн! Колоссальная работа в "усмирении" капризного заказчика. Все четко, быстро, красиво и как положено с нормальными отступами, размерами, шрифтами и интервалами. Все макеты по слоям и структурированы, за это однозначно плюс в карму. Рекомендую на 10 из 10 и будем рады поработать по другим проектам с Василием! :)
Понравилось работать с Игорем: своевременная оплата, понятная задача, приятное общение. Однозначно рекомендую его к сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад