Есть HTML шаблон, ля него есть набор всех страниц и элементов доступных в нем в PSD. Требуется редизайн, с учетом доступных блоков в шаблоне и возможностей кастомизации шаблона Те к то ...
Создать дизайн сайта типографии (по прототипам)
Задача
Разработать дизайн сайта типографии по уже имеющимся прототипам. Главная + 5 типовых страниц, логотип будет предоставлен. Из требований – это неизменная структура блоков, в остальном полная свобода действий дизайнера (размеры, формы, шрифты, линии, тени и другие объекты).
Информация
- Лаконичный, лёгкий, приятный сайт
- Цвета – красный, белый, черный, серый
- На кнопках, ссылках должны быть отображены эффекты :hover.
- Для основных заголовков блоков желательно использовать другой шрифт, от основного текста.
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