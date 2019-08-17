Создать дизайн сайта типографии (по прототипам)

Спасибо за крутой дизайн! Колоссальная работа в "усмирении" капризного заказчика. Все четко, быстро, красиво и как положено с нормальными отступами, размерами, шрифтами и интервалами. Все макеты по слоям и структурированы, за это однозначно плюс в карму. Рекомендую на 10 из 10 и будем рады поработать по другим проектам с Василием! :)