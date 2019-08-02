Дизайн-веб сайта в PSD на базе шаблона.

Есть HTML шаблон, ля него есть набор всех страниц и элементов доступных в нем в PSD.

Требуется редизайн, с учетом доступных блоков в шаблоне и возможностей кастомизации шаблона

Те к то с этим сталкивался думаю понимают суть задачи.

Шаблон http://preview.themeforest.net/item/canvas-the-multipurpose-html5-template/full_screen_preview/9228123/

В ответе пожалуйста показывайте пример шаблона (любого) и Вашего дизайна (можно ссылкой, можно jpg).

И указывайте цену за главную страницу и дополнительные страницы