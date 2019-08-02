Дизайн-веб сайта в PSD на базе шаблона.

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Закрыт15 заявок429 просмотров

Есть HTML шаблон, ля него есть набор всех страниц и элементов доступных в нем в PSD.

Требуется редизайн, с учетом доступных блоков в шаблоне и возможностей кастомизации шаблона

Те к то с этим сталкивался думаю понимают суть задачи.

Шаблон http://preview.themeforest.net/item/canvas-the-multipurpose-html5-template/full_screen_preview/9228123/

В ответе пожалуйста показывайте пример шаблона (любого) и Вашего дизайна (можно ссылкой, можно jpg).

И указывайте цену за главную страницу и дополнительные страницы

HTML
6 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров