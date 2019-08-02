На странице https://www.luxledlicht.de/product/versosky/ Нужно переделать блок (см. скриншот). Нужно предложить интересную подачу материала. Картинки фиксированы = 5 штук
Дизайн-веб сайта в PSD на базе шаблона.
Есть HTML шаблон, ля него есть набор всех страниц и элементов доступных в нем в PSD.
Требуется редизайн, с учетом доступных блоков в шаблоне и возможностей кастомизации шаблона
Те к то с этим сталкивался думаю понимают суть задачи.
Шаблон http://preview.themeforest.net/item/canvas-the-multipurpose-html5-template/full_screen_preview/9228123/
В ответе пожалуйста показывайте пример шаблона (любого) и Вашего дизайна (можно ссылкой, можно jpg).
И указывайте цену за главную страницу и дополнительные страницы
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