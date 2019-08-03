Нарисовать дизайн лендинга

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок493 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн лендинга.

Тематика - охранные системы помещений

Сроки исполнения - до 03.08.2019  9:00 по Мск

По оплате - 2500руб.

Приоритет к фрилансерам уже ранее делавшие данную тематику.

К отписке прикрепляйте свои примеры на тему проекта. Подробности будем обсуждать с кандидатами.

6 лет назад
269487626
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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