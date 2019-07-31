Дизайн лендинга

Спасибо, Алексей! Делали лендинг для англоязычной строительной компании. Изначально угадал со стилем и учел все пожелания, а потом и внес все правки, которые я просил. Все очень оперативно и качественно, рекомендую его как пунктуального специалиста. Буду обращаться еще.