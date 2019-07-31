Текущий дизайн сайта устарел, а стало быть нужен редизайн. Ширина макета 1280. Рисуем только десктоп. Верстка и натяжка не требуется, только красивый, легкий, современный и "вкусный дизайн" (точно не детский "уси-пуси" со шрифтами ...
Требуется нарисовать дизайн лендинга
Задание очень простое.
Есть крупный сервис. На него нужно сделать красивый лендинг. Декстоп и мобильную версию
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