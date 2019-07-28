Нарисовать дизайн лендинга

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок597 просмотров

Тема: кальян на дом

Всего 6 экранов

Сроки: до 1 августа  

Стоимость: 2500 руб.

Опыт в создании дизайна по похожей тематике будет являться преимуществом.

При отклике на проект, сразу прикрепляйте примеры своих работ.

Все остальные подробности обсудим лично с кандидатами.

6 лет назад
IlinEvgeny
Евгений 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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