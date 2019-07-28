Уважаемые фрилансеры! Благодарю, что заинтересовались моим тендером. Мне необходим талантливый дизайнер, который сможет переделать дизайн сайта, скрин которого прилагаю. Кстати, сам сайт онлайн, поэтому можно посмотреть вживую. Что ...
Дизайн главной страницы интернет-магазина
Нужно выполнить дизайн главной интернет-магазина компании по производству и продаже матрасов, постельного белья и кроватей.
Имеется прототип и ссылки на сайты, предпочтительные по дизайну.
Новички в приоритете
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