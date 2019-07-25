Дизайн сайта

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Закрыт14 заявок259 просмотров

Требуется дизайнер сайтов с навыками работы в 3D и умением разрабатывать 3D интерфейсы  для работы по проекту, оплата достойная, подробности сообщу исполнителю

6 лет назад
SidSpears
Иван 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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