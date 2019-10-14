Дизайн первого экрана сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок772 просмотра
#1$15

Во вложении макет первого экрана сайта - это просто набросок идеи, который нужно отшлифовать до красивого и гармоничного вида.

Задача: сделать первый экран так, чтобы было стильно, красиво и хорошо читался смысл - Экспертная поддержка Yoo

Сайт будет размещен в каталоге проектов где его будут сравнивать с другими по картинкам в размере 640х410 пкс. Таким образом нужно чтобы смысл можно было быстро визуально считать с такого размера.

В архиве приложены несколько сайтов конкурентов с визуалом, который мне показался более интересным по отношению к другим. Т.е. мы хотим чтобы наша картинка была на уровне с этими по стилю и креативу.

Вариант минимум: просто довести до гармоничного формата текущий макет (размеры и расположение элементов, шрифты и тд)

6 лет назад
Alex_Revo
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

bc100
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
#1
Отличный стиль и хорошее понимание задачи.
Спасибо за конкурс!

Заявки фрилансеров

bc100
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
#1

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