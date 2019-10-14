Требуется качественный яркий лендинг. Вид деятельности компании: помощь в оформлении виз для посещения стран. Т.к. понятие "качественный" не имеет четких характеристик, то есть пожелания: 1. Используется ...
Дизайн первого экрана сайта
Во вложении макет первого экрана сайта - это просто набросок идеи, который нужно отшлифовать до красивого и гармоничного вида.
Задача: сделать первый экран так, чтобы было стильно, красиво и хорошо читался смысл - Экспертная поддержка Yoo
Сайт будет размещен в каталоге проектов где его будут сравнивать с другими по картинкам в размере 640х410 пкс. Таким образом нужно чтобы смысл можно было быстро визуально считать с такого размера.
В архиве приложены несколько сайтов конкурентов с визуалом, который мне показался более интересным по отношению к другим. Т.е. мы хотим чтобы наша картинка была на уровне с этими по стилю и креативу.
Вариант минимум: просто довести до гармоничного формата текущий макет (размеры и расположение элементов, шрифты и тд)
Победитель конкурса
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