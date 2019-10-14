Дизайн первого экрана сайта

# 1 — $ 15

Во вложении макет первого экрана сайта - это просто набросок идеи, который нужно отшлифовать до красивого и гармоничного вида.

Задача: сделать первый экран так, чтобы было стильно, красиво и хорошо читался смысл - Экспертная поддержка Yoo

Сайт будет размещен в каталоге проектов где его будут сравнивать с другими по картинкам в размере 640х410 пкс. Таким образом нужно чтобы смысл можно было быстро визуально считать с такого размера.

В архиве приложены несколько сайтов конкурентов с визуалом, который мне показался более интересным по отношению к другим. Т.е. мы хотим чтобы наша картинка была на уровне с этими по стилю и креативу.

Вариант минимум: просто довести до гармоничного формата текущий макет (размеры и расположение элементов, шрифты и тд)