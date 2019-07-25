Необходимо будет отрисовать все страницы, всплывающие окна. Никаких сложных орисовок не требуется, обычные блоки, который под профессиональным взглядом дизайнера должны стать стильными. Большинство страниц будет копии друг друга. Основные типы страниц это Главная, Страница с ...
Нарисовать оформление тарифных планов
На примере этого оформления 4 тарифных планов надо сделать картинку для 3 тарифных планов в цветовой стилистике сайта.
Текст прилагаю в excel-файле.
Предоставить JPG и исходник PSD (для самостоятельной замены текста в дальнейшем, каждый текст должен быть в виде отдельного слоя).
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