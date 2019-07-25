Нарисовать оформление тарифных планов

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок312 просмотров

На примере этого оформления 4 тарифных планов надо сделать картинку для 3 тарифных планов в цветовой стилистике сайта.

Текст прилагаю в excel-файле.

Предоставить JPG и исходник PSD (для самостоятельной замены текста в дальнейшем, каждый текст должен быть в виде отдельного слоя).

6 лет назад
androgin
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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