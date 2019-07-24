Разработка сайта - лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт52 заявки1036 просмотров

Необходима разработка сайта-лендинга состоящего примерно из 5 страниц: главная, цены, оплата(интеграция сбербанк эквайринга), видеонаблюдение(ivideon), контакты, примерно как этот https://sklad.moscow

Срок неделя, максимум 10 дней. Приложите примеры ваших работ.

6 лет назад
Alexiy2
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров