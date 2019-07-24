Нужно создать макет страницы сайт (десктоп, планшет, смартфон) по ТЗ.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка305 просмотров

Есть ТЗ, нужно отрисовать макет страницы в 3 размерах.

6 лет назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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