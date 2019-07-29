Мы ищем разработчика Front-end на новый проект (40 часов в неделю). Удаленная работа - Angular 8 (не менее 3 лет опыта работы) - HTML - CSS - умение верстать
Дизайн landingPage
Персональный проект, тз в скайпе.
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