Дизайн landingPage

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка105 просмотров

Персональный проект, тз в скайпе.

6 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$110
4 дня
Escrow
Очередной крутой лендинг от Владислава, спасибо!
Было приятно еще раз поработать с Юрием! Правки внесли буквально за пару часов, все остались довольны. Юрий всегда на связи и готов ответить на любые вопросы. Оплату получил быстро, мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад