UI Developer (Angular 8; Удаленная работа)

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Закрыт4 заявки298 просмотров

Мы ищем разработчика Front-end на новый проект (40 часов в неделю). Удаленная работа

- Angular 8 (не менее 3 лет опыта работы)

- HTML

- CSS

- умение верстать

AngularCSSHTML
6 лет назад
nadya_19149
49 лет
17 лет в сервисе
Была
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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