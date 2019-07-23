Дизайн интеренет магазина техники

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок1056 просмотров

Сделать новый дизайн всего сайта, ТЗ в приложенном файле.Прошу присылать 3-5 примеров магазинов, желательно техники и желательно ссылки на живые сайты.

6 лет назад
Dusha17
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Примечание по макету: Макет только определяет набор элементов страницы, их компоновка на усмотрение дизайнера. Заказчику нравится цветовая гамма сайта http://www.ox.ac.uk/ Нравятся динамические элементы на https://sberbank-university.ru и на https://technomoscow.ru Не ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    Здравствуйте,хотели бы сделать верстку сайта,дизайн уже готовый. https://www.figma.com/file/cxMn9Ax7Qd719GDiN1UggqlJ/7G?node-id=0%3A1

    Node.js
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта аренда контейнеров

    Здравствуйте!  Нужен макет главной страницы сайта аренда контейнеров.  Примерные наброски по ТЗ  Логотип сделать в стилизации контейнеров и рядом часы или цифру 24 ч.  Цветовая гаммма — ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать дизайн сайта по прототипам

    $200

    Задача Разработать дизайн сайта (+ логотип) пластического хирурга по уже имеющимся прототипам. Главная + 4 типовые страницы и 1 текстовая (Обо мне) (фото + текст). Все прототипы, фото и тексты в архиве по ссылке ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Необходимо разработать прототипы внутренних страниц для сайта

    $30

    Необходимо разработать прототипы внутренних страниц для сайта. Дизайн главной страницы уже готов. Работать необходимо до полного утверждения дизайна.  Есть старый сайт - для того чтобы понимать на что ориентироваться. Работать необходимо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта АКЗ

    $100

    Нужно нарисовать дизайн сайта согласно прототипу https://a7m4uz.axshare.com/home.html Предусмотреть адаптив в дизайне.   Структура, размеры и расположение элементов должны быть точно по прототипу. Цветовая гамма: синие, голубые, зеленые оттенки, как в логотипе (лого прикладываю). Фон светлый ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка фирменного стиля брендбука

    Здравствуйте! Необходимо сделать фирменный стиль брендбук: 1. Цветовая гамма: стальной, серый, белый, вишнево-красный. 2. Нужно оформить брендбук проекта создание и апробация модели семейно ориентированного кластера для интеграции действий по вопросам демографического развития ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад