Примечание по макету: Макет только определяет набор элементов страницы, их компоновка на усмотрение дизайнера. Заказчику нравится цветовая гамма сайта http://www.ox.ac.uk/ Нравятся динамические элементы на https://sberbank-university.ru и на https://technomoscow.ru Не ...
Дизайн интеренет магазина техники
Сделать новый дизайн всего сайта, ТЗ в приложенном файле.Прошу присылать 3-5 примеров магазинов, желательно техники и желательно ссылки на живые сайты.
Заявки фрилансеров
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