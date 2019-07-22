Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок1264 просмотра
#1$500

Примечание по макету:

Макет только определяет набор элементов страницы, их компоновка на усмотрение дизайнера.

Заказчику нравится цветовая гамма сайта http://www.ox.ac.uk/

Нравятся динамические элементы на https://sberbank-university.ru и на https://technomoscow.ru

Не нравятся: http://nspkrf.ru/ и http://profstandart.rosmintrud.ru/

Хочет сделать поиск красивым и динамическим.

Если есть идеи по замене лого - будет в плюс.

Назначение сайта: подача заявки на тестирование для подтверждения профессиональной квалификации работников.

6 лет назад
VG71
54 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка фирменного стиля брендбука

    Здравствуйте! Необходимо сделать фирменный стиль брендбук: 1. Цветовая гамма: стальной, серый, белый, вишнево-красный. 2. Нужно оформить брендбук проекта создание и апробация модели семейно ориентированного кластера для интеграции действий по вопросам демографического развития ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Нужно сделать дизайн лендинга, вот примеры конкурентов https://food-app.ru/ http://deliveryapp.org/ Такая же структура примерно но без личного кабинета, отзывов то есть 5 блоков где то. Сразу пишете срок и сколько будет стоить, работа ...

    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн для лендинга (landing page)

    $25

    Нарисовать дизайн для лендинга. Имеется схема со всеми блоками, которые нужно включить и контент. Сайт я создам потом сам. Мне просто нужен креативный шаблон. Срок – 2-3 дня. Прикрепляю файл.

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести UX-анализ 2-ух Landing page.

    $90

    Здравствуйте! Хочу предложить вам работу.  Задача Провести UX-анализ 2-ух Landing page. Требуется ее выполнить до 12:00 (по МСК) ДО 22июля Материалы, которые я предоставлю перед стартом: - Скриншоты к веб-аналитикам ГуглАналитика, яндексМетрика по запросу ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести UX-анализ landing page

    Задача: Провести UX-анализ 2-ух landing page  Материалы, которые я предаставлю перед стартом: 2 небольших посадочных страниц  Описание работ:  1) Пройти пользовательский путь на landing page и спроектировать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад