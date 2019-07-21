Есть лендинг в фигме. Я даю ТЗ и вы его правите. Прошу приложить к ответу 2-3 примера ваших самых лучших лендингов, чтобы оценить качество работы и ваш стиль.
Переработка дизайна сайта Evercode.
Необходимо переработать дизайн сайта компании, однако мы ограничены по времени. Сможете ли взяться за работу на этой неделе?
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