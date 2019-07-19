Прототипирование 3 страниц

1) На базе рисунков (во вложении) отрисовать прототип в веб-сервисе типа axure или figma (для возможности просмотра прототипа как веб-страниц) три страницы "Бытовым Потребителям" (во вложении есть), "Небытовым потребителям", "Независимая энергосбытовая"(во вложении есть)

2) доработать страницы, предложив свои идеи

После удачного разработки прототипа 3-х страниц, будет предложено продолжить сотрудничество (прототипирование других страниц и прорисовка дизайна)