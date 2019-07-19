Прототипирование 3 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок297 просмотров

1) На базе рисунков (во вложении) отрисовать прототип в веб-сервисе типа axure или figma (для возможности просмотра прототипа как веб-страниц)  три страницы "Бытовым Потребителям" (во вложении есть), "Небытовым потребителям", "Независимая энергосбытовая"(во вложении есть) 

2) доработать страницы, предложив свои идеи 

После удачного разработки прототипа 3-х страниц, будет предложено продолжить сотрудничество (прототипирование других страниц и прорисовка дизайна)

Figma
6 лет назад
Yev62
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров