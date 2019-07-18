Дизайн посадочной страницы (Landing Page).

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Закрыт20 заявок160 просмотров

Нужен дизайнер для отрисовки лендинга по уже готовому прототипу на примерно 10 экранов. Тематика розничная продажа дверей. Есть примеры, пожелания по цветам и стилю. Интересуют сроки, условия работы, а также примеры уже выполненных проектов. В ответ пришлю ссылку на прототип и остальные материалы для более точной оценки. Оплата удобным вам способом. 

Не пишите, пожалуйста, шаблонные сообщения.

Обязательные требования

- портфолио, которое вызывает у вас чувство гордости; 

- понимание целей и принципов создания посадочных страниц; 

- нешаблонность исполнения, оригинальные идеи, "изюминки"; 

- умение соблюдать сроки или предупреждать заранее о задержках (все мы люди, поймем); 

- желание расти и развиваться, быть знакомым с работами conversionart, roicross, hello-brand. А ещё лучше уметь работать на таком уровне.

6 лет назад
amog1
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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