Здравствуйте, дорогие специалисты! Есть салон красоты бизнес-сегмента (имеется в виду не премиум-сегмент, но почти). Нужен классный продающий дизайн для него. Первую страницу планируем делать в 7-8 экранов в виде лендинга. Примерные блоки: ...
Дизайн посадочной страницы (Landing Page).
Нужен дизайнер для отрисовки лендинга по уже готовому прототипу на примерно 10 экранов. Тематика розничная продажа дверей. Есть примеры, пожелания по цветам и стилю. Интересуют сроки, условия работы, а также примеры уже выполненных проектов. В ответ пришлю ссылку на прототип и остальные материалы для более точной оценки. Оплата удобным вам способом.
Не пишите, пожалуйста, шаблонные сообщения.
Обязательные требования
- портфолио, которое вызывает у вас чувство гордости;
- понимание целей и принципов создания посадочных страниц;
- нешаблонность исполнения, оригинальные идеи, "изюминки";
- умение соблюдать сроки или предупреждать заранее о задержках (все мы люди, поймем);
- желание расти и развиваться, быть знакомым с работами conversionart, roicross, hello-brand. А ещё лучше уметь работать на таком уровне.
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