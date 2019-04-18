Редизайн сайта, дизайн сайта по образцу

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Закрыт21 заявка284 просмотра

Создать дизайн на основе шаблона http://extensionsbazaar.in/oc/OC0006/ подобрать адекватную цветовую схему, шрифты, изменить "шапку" сайта, нарисовать графику.

6 лет назад
BigBoshki
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров