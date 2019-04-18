Дизайн для моб версии сайта из основной

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Закрыт30 заявок280 просмотров

Нужно из готовых PSD файлов основной версии сайта по нашему ТЗ сделать мобильную. Бюджет небольшой, работа несложная. С нас + отзыв. Оплата сдельно на кошелек или на карту. 

6 лет назад
balticit
Егоров 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров