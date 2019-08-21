Редизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен70 заявок396 просмотров

Требуется обновить дизайн сайта, созданный несколько лет назад, оставив общую структуру и узнаваемую стилистику.

6 лет назад
vdart
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
6 лет назад
$450
16 дней
Разрабатывали дизайн сайта. Артем проявил себя как профессионал, сделал качественный дизайн, согласно ТЗ. Могу смело рекомендовать!
Всё на уровне, очень советую работать с Дмитрием как с заказчиком который имеет свой вкус и даже может улучшить картинку. Надеюсь ещё поработаем!

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
6 лет назад
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