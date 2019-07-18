Необходимо нарисовать дизайн лендинга

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок351 просмотр

Тематика: школьная форма 

Сроки: до 18.07.2019, в 15:00 по Мск 

Стоимость – 2500 руб 

Приоритет будет отдан тем фрилансерам, которые уже имели опыт при работе с данной тематикой.  

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. 

Все подробности обсудим с кандидатами.

6 лет назад
senator0410
Альбина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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