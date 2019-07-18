Необходимо нарисовать дизайн лендинга

Тематика: школьная форма

Сроки: до 18.07.2019, в 15:00 по Мск

Стоимость – 2500 руб

Приоритет будет отдан тем фрилансерам, которые уже имели опыт при работе с данной тематикой.

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Все подробности обсудим с кандидатами.