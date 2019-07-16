Создание дизайна для десктопной и мобильной версии сайта (WordPress) Язык: только английский. Ссылка на текущий ресурс: emstraining.me Просьба оставлять свои заявки: сроки + цены. Исполнителей без портфолио не рассматриваем. ...
Создание уникального дизайна сайта на имеющемся уже шаблоне OpenCart 3
Создание красивого и уникального дизайна на стартующем магазине. Шаблон OpenCart 3. Оставляем существующую цветовую гамму( Темно синий с оранжевым, остальное на вкус дизайнера) Создание удобного юзабилити, основные для глаза позиции выводим наверх( доставка, о нас, всякая информация) Консоль меню делаем также уникальной, чтобы меньше было похоже на шаблонную версию. Разработка и создание уникального фирменного логотипа Toomart.ru (Взамен существующего) внизу логотипа подпись маленькими буквами("делайте ремонт с нами").
Также создание фирменного основного баннера на главной странице в гармонирующей цветовой гамме в тематике продукции.
В адаптивной версии с мобильного также удобное меню и информация о заказе (по возможности как в моб версии на сайте акушерство или фонбет) Также вывести дополнительно категории на центр сайта по примеру сайта zamkitut.ru
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