Создание уникального дизайна сайта на имеющемся уже шаблоне OpenCart 3

Создание красивого и уникального дизайна на стартующем магазине. Шаблон OpenCart 3. Оставляем существующую цветовую гамму( Темно синий с оранжевым, остальное на вкус дизайнера) Создание удобного юзабилити, основные для глаза позиции выводим наверх( доставка, о нас, всякая информация) Консоль меню делаем также уникальной, чтобы меньше было похоже на шаблонную версию. Разработка и создание уникального фирменного логотипа Toomart.ru (Взамен существующего) внизу логотипа подпись маленькими буквами("делайте ремонт с нами").

Также создание фирменного основного баннера на главной странице в гармонирующей цветовой гамме в тематике продукции.

В адаптивной версии с мобильного также удобное меню и информация о заказе (по возможности как в моб версии на сайте акушерство или фонбет) Также вывести дополнительно категории на центр сайта по примеру сайта zamkitut.ru