Необходимо сделать сайт

Сайт еще будет дорисовываться более качественно, но структура будет как в макете.Требования:- developers.google.com/speed/pagespeed/insights, чтобы здесь рейтинг был 60-70- желательно при хорошей скорости загрузки картинки на сайте были без артефактов сжатия, т.е. в фомате png или альтернатива- весь текст на сайте делаем «живым», т.е. можно выделить и скопировать- необходимо сделать обратный отсчет, там где он обозначен- все кнопки «заказать» при наведении меняют цвет- при заказе инфо отправляется на определенную почту- прикрутить jivosite- прикрутить виджет «Быстрая доставка в Ваш город» + «ПетяКупил»- админка, чтоб цены можно было менять – и старая и новая- сделать увеличение сертификата, при наведении мышиПрошу дать инфо:- сколько стоит такая работа- сколько времени займет