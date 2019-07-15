Требуется дизайнер, умеющий работать с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок204 просмотра

Есть сервис. Он предполагает некую игровую активность. Сейчас на сайте совсем нет анимаций, и поэтому все выглядит очень скучно.

Требуется добавить на сайт "живности".

Пишите свой телеграм в откоиках для связи. Там подробно разберем задачу и оплату по ней.

6 лет назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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