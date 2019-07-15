Доделать макеты одностраничника. Всё обсудили в ЛС.
Требуется дизайнер, умеющий работать с анимацией
Есть сервис. Он предполагает некую игровую активность. Сейчас на сайте совсем нет анимаций, и поэтому все выглядит очень скучно.
Требуется добавить на сайт "живности".
Пишите свой телеграм в откоиках для связи. Там подробно разберем задачу и оплату по ней.
Заявки фрилансеров
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