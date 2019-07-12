Создать дизайн лендинга студии макияжа и причесок

Заполнение контентом уже с меня, с Вас - дизайн, шрифты, расположение блоков

разделы:

- шапка (меню + баннер)

- о нас

- Преимущества

- В цифрах о нас

- Отзывы

- Цены

Подробнее по разделам:

липкое меню сайта - в нем лого, номер телефона, навигация (якорные ссылки), отдельно выделена кнопка "записаться" - переход к форме заявки

раздел "о нас" : слева на 2/3 - логотип бэкграундом и текст, кнопка "записаться", справа на 1/3 - портфолио в стиле masonry

Преимущества : три блока с иконками и коротким текстом

- В цифрах о нас : 5 блоков

- Отзывы - горизонтальная карусель. Фотография, на ней с полупрозрачным фоном короткий отзыв

- Цены : Три блока с заголовком, 4 опциями, кнопкой "записаться".

Постоянно на экране - ссылки на соцсети в нижнем правом углу. Скидывайте стоимость, я буду уже давать конкретные данные для заполнения