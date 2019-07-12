Дизайн лендинга

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Закрыт64 заявки439 просмотров

Создать дизайн лендинга студии макияжа и причесок

Заполнение контентом уже с меня, с Вас - дизайн, шрифты, расположение блоков

разделы: 

- шапка (меню + баннер)

- о нас

- Преимущества 

- В цифрах о нас

- Отзывы 

- Цены

Подробнее по разделам:

липкое меню сайта -  в нем лого, номер телефона, навигация (якорные ссылки), отдельно выделена  кнопка "записаться" - переход к форме заявки

раздел "о нас" : слева на 2/3 - логотип бэкграундом и текст, кнопка "записаться", справа на 1/3 - портфолио в стиле masonry

Преимущества :  три блока с иконками и коротким текстом

- В цифрах о нас : 5 блоков 

- Отзывы - горизонтальная карусель. Фотография, на ней с полупрозрачным фоном короткий отзыв

- Цены : Три блока с заголовком, 4 опциями, кнопкой "записаться".

Постоянно на экране - ссылки на соцсети в нижнем правом углу. Скидывайте стоимость, я буду уже давать конкретные данные для заполнения

6 лет назад
guest_15629650576719
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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