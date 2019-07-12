Добрый день! Необходимо сделать дизайн посадочной в 3 экрана. Адаптивный к мобильным устройствам. Ниша: китайский язык. Посадочная на бесплатные уроки по китайскому языку. С уважением, ...
Дизайн лендинга
Создать дизайн лендинга студии макияжа и причесок
Заполнение контентом уже с меня, с Вас - дизайн, шрифты, расположение блоков
разделы:
- шапка (меню + баннер)
- о нас
- Преимущества
- В цифрах о нас
- Отзывы
- Цены
Подробнее по разделам:
липкое меню сайта - в нем лого, номер телефона, навигация (якорные ссылки), отдельно выделена кнопка "записаться" - переход к форме заявки
раздел "о нас" : слева на 2/3 - логотип бэкграундом и текст, кнопка "записаться", справа на 1/3 - портфолио в стиле masonry
Преимущества : три блока с иконками и коротким текстом
- В цифрах о нас : 5 блоков
- Отзывы - горизонтальная карусель. Фотография, на ней с полупрозрачным фоном короткий отзыв
- Цены : Три блока с заголовком, 4 опциями, кнопкой "записаться".
Постоянно на экране - ссылки на соцсети в нижнем правом углу. Скидывайте стоимость, я буду уже давать конкретные данные для заполнения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Симпатичный аккуратный скромный воздушный Адаптивный тональность бело/голубая/зеленая светлая, тема отходы и благоустройсто ассоциация экология/здоровая среда шапка лого – контакты - заказать звонок На ...Завершен6 лет назад
Требуется разработка дизайн-макета одной страницы сайта. Есть 2 сайта которые нравятся, надо сделать так же, но по своему. Есть подробное ТЗ и прототип, пишите вышлю. Бюджет 60$.Завершен6 лет назад
- $65
Индивидуальный дизайн для сайта юриста-адвоката (3 страницы).Завершен6 лет назад
- $550
Дизайн сайта для веб приложения на американский рынок 7 страницЗавершен6 лет назад
- $80
Создать дизайн посадочной страницы "Автоматизация склада" на 5-6 экранов по готовому прототипу для последующей верстки. Просьба при отклике показать свое портфолио. Бюджет - 5.000 рублей.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Требуется разработать дизайн сайта (Главная, 5 внутренних однотипных, дизайн каталога). Бюджет окончательный, не нужно откликаться, если вы с ним не согласны. Более подробно задача описана в документе. https://docs.google.com/document/d/1kV351crksDKZEEKD2hI4lQDwenvM-UuOIC_EpRVkR-Q/edit?usp=sharing ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать на примере полученного в Sketch дизайна оставшиеся страницы сайта. Есть старый дизайн (там сможете подсмотреть контент) и новый (Лэндинг) что получите от меня. Всего 9 страниц ...Завершен6 лет назад
Необходим дизайн 1 простой страницы. Сайт будет состоять только из этой страницы. Данный сайт (страница) нужна для того, чтобы посетитель мог посмотреть какими еще направлениями мы занимаемся. Прототип страницы - http://prntscr.com/odrekx ...Завершен6 лет назад
- $200
Нужно сверстать и перенести лендинг на Wordpress. Примерный макет во вложении, PSD со слоями нет. Разумеется, на сайте всё должно быть ровно, аккуратно, шрифты и цвет привести к единому виду (а то в макете есть ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад