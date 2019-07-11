Дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка542 просмотра

Требуется разработать дизайн сайта (Главная, 5 внутренних однотипных, дизайн каталога). Бюджет окончательный, не нужно откликаться, если вы с ним не согласны.

Более подробно задача описана в документе.

https://docs.google.com/document/d/1kV351crksDKZEEKD2hI4lQDwenvM-UuOIC_EpRVkR-Q/edit?usp=sharing

Обязательно прикрепить к ответу примеры работ в требуемой стилистике.

Приветствуются предложения от вас как специалиста.

Обязательно указываем сроки выполнения.

6 лет назад
nasmeshnic
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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