Разработать дизайн главной страницы сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки269 просмотров

Добрый день, нужно разработать дизайн для главной страницы сайта.

Напишите ваши цены и портфолио.

ТЗ готово, высылаю по заявке.

6 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

anokhinadaria
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$60
2 дня
Escrow
Рекомендую Дарью как отличного дизайнера. Сделала быстро макет, который соответствовал ТЗ. Несколько правок только попросили сделать.
Очень довольна сотрудничеством с Юлией. Рекомендую как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

anokhinadaria
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад