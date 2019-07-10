Дизайн главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок172 просмотра

Нужно сделать дизайн главной страницы, если понравится, будем заказывать внутренние и адаптивные версии! Подробности обсудили.

6 лет назад
Zeva13
60 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$300
4 дня
Escrow
С первых минут общения с Алексеем стало понятно, что у меня будет самая крутая главная страница сайта! На всех этапах работы Алексей демонстрировал профессионализм, творческий подход, инициативу и оперативность в решении поставленных задач. Особенно хотелось бы отметить отличный результат работы в плане подбора цветовой гаммы и персонажей. Я в восторге! Теперь буду обращаться только к Алексею!
Очень понравился заказчик! Позитивный, жизнерадостный, всегда на связи. Понятные хотелки и быстрая оплата — комфортно работать! Всем рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка макета шапки страницы под мобильные устройства

    $5

    Добрый день уважаемые исполнители! Необходимо разработать макет шапки мобильной версии сайта http://bnc.chat-bots.kz/ Работа до полного утверждения Пожалуйста, ознакомьтесь подробнее с сайтом Срок сдачи: до 21.00 (МСК) 10.07.2019

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн интернет магазина + логотип!

    $400

    Добрый день! Нужен дизайн интернет магазина лодок. Сайты что соответствуют нашей тематике: https://mirlodok.in.ua/ https://lodki.ua/lodki/grebnyye-naduvnyye-lodki-pvkh-kupit http://kapitan.ua/ http://bark.in.ua/ https://bark.net.ua/ От Вас нужно не просто рисунок, ...

    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Надо нарисовать красивый и уникальный дизайн главной страницы для сайта по продаже гаджетов. Сколько будет стоить примерно мне ? И какие ваши условия ?

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовать 2 Landing Page для компании

    Необходимо нарисовать 2 Landing Pages для компании. Есть каркас и форма страниц. Необходимо: - переделать иконки - подобрать цветовую гамму - подобрать шрифты - улучшить форму ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайн сайта.

    $32

    Ищу исполнителя для выполнения дизайна лендинга. Тема: оффлайн подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Срок исполнения: послезавтра до 12:00 (мск). Стоимость 2500 рублей.Особенности: курсы подготовки проходят оффлайн в Центре, который имеет несколько филиалов. Сайт без всплывающих окон. Без нагромождения. Сайты, ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Доброго времени суток! Нам необходимо создать дизайн одностраничника на 9 экранов в стиле плоский минимализм. Гамма - холодные тона. Тематика - курсы программирования. Необязательно, но было бы не плохо передать атмосферу ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Яркий продающий ленд

    $30

    Лендинг, современного стиля, на тему криптовалют. мобильная и десктопные версии. Текст предоставлю. 1-2 экрана максимум.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется разработать очень качественный и креативный дизайн для лендинга мобильного приложения.  Выбирать исполнителя буду по портфолио и отзывам, если есть работы схожей тематики, будет плюс.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад