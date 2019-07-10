Дизайн главной страницы

С первых минут общения с Алексеем стало понятно, что у меня будет самая крутая главная страница сайта! На всех этапах работы Алексей демонстрировал профессионализм, творческий подход, инициативу и оперативность в решении поставленных задач. Особенно хотелось бы отметить отличный результат работы в плане подбора цветовой гаммы и персонажей. Я в восторге! Теперь буду обращаться только к Алексею!