Разработка макета шапки страницы под мобильные устройства

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки297 просмотров

Добрый день уважаемые исполнители!

Необходимо разработать макет шапки мобильной версии сайта http://bnc.chat-bots.kz/

Работа до полного утверждения

Пожалуйста, ознакомьтесь подробнее с сайтом

Срок сдачи: до 21.00 (МСК) 10.07.2019

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

kxaritonovvw
Алексей 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
32 отзыва(-1)
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все отлично!
нормально

Заявки фрилансеров

kxaritonovvw
Алексей 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
32 отзыва(-1)
6 лет назад

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