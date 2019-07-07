Требуется нарисовать заставку, лого, шапку и сделать оформление для канала на Youtube. В заставке ко всем видео требуется сделать мультипликацию с главным персонажем.
Название , лого и шапочка игрового ютуб-канала
Если разгул вашей фантазии невероятен - вы мне очень поможете. Необходимо придумать пару свежих вариантов названий канала, ориентированного на игровую тематику, в частности прохождения игр. Под данное название подстроить лого канала с данным никнеймом (прим. фото 1 ,2 ). Шапочку канала так же необходимо сделать на примере фотографий ниже. Без копипаста
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