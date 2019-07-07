Название , лого и шапочка игрового ютуб-канала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок240 просмотров

Если разгул вашей фантазии невероятен - вы мне очень поможете. Необходимо придумать пару свежих вариантов названий канала, ориентированного на игровую тематику, в частности прохождения игр. Под данное название подстроить лого канала с данным никнеймом (прим. фото 1 ,2 ). Шапочку канала так же необходимо сделать на примере фотографий ниже. Без копипаста

6 лет назад
HumanEffigy
Илья 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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