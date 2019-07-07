Редактировать сайт по дизайну

Отрисовать 3 главных страницы сайта по 4 экрана каждая (больше не нужно), в стилях сайтов namwolf.org/ kainscott.com/ www.thegomezfirm.com/ На 1ых экранах всех вариантов сделать тематический коллаж про наши услуги со зданием МГИМО ...