Редактировать сайт по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок245 просмотров

Подскажите стоимость по редактированию сайта который заполнен. Но нужно дооформить. Добавить дополнительную сраницу с информацией красиво и может дооформить сам сайт. Сайт кафе. 

6 лет назад
guest_15625264988942
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта. Пример: http://profrem.com/ Выслушаю ваши предложения.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать редизайн сайта компании Звено

    Требуется сделать редизан сайт zveno-web.ru. Задача перерисовать текущие блоки, внести правки по ним. А так же нужно нарисовать дополнительные блоки, которых на сайте ещё нет.  Есть подробное задание.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайнер для создания дизайна лендинга

    $39

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга.  Тематика – юридические услуги.  Срок – до завтра, 9.00 по Мск.  Стоимость – 2500 руб.  Обязательное прикрепляйте свои работы при отписке на проект.  ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Цветовое оформление веб интерфейса торговой платформы Forexite

    Требуется подправить цвета для трех цветовых тем веб интерфейса торговой платформы Forexite TradeRoom. Речь не идет об изменении дизайна, нужно только проверить и исправить или улучшить цветовое оформление. Приветствуется минимализм, удобство работы в системе, а ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн для лендинг пейдж

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать дизайн-макет для лендинга по предоставлению услуг манипуляторов.  Предпочтения: arendamanipulyatora-spb.ru Содержательная часть должна соответствовать примеру.  Исходные данные: есть фотографии 3 машин-манипуляторов - их ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн-макеты

    Отрисовать 3 главных страницы сайта по 4 экрана каждая (больше не нужно), в стилях сайтов  namwolf.org/  kainscott.com/  www.thegomezfirm.com/  На 1ых экранах всех вариантов сделать тематический коллаж про наши услуги со зданием МГИМО ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Лендинг на Тильде

    Добрый день! Необходимо нарисовать дизайн и сверстать лендинг на платформе Тильда. Контент уже есть. Выходит на 10 экранов От вас нужна информация по цене и срокам. В отклике ...

    Tilda
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад