Необходимо разработать дизайн сайта. Пример: http://profrem.com/ Выслушаю ваши предложения.
Редактировать сайт по дизайну
Подскажите стоимость по редактированию сайта который заполнен. Но нужно дооформить. Добавить дополнительную сраницу с информацией красиво и может дооформить сам сайт. Сайт кафе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать редизан сайт zveno-web.ru. Задача перерисовать текущие блоки, внести правки по ним. А так же нужно нарисовать дополнительные блоки, которых на сайте ещё нет. Есть подробное задание.Завершен6 лет назад
- $39
Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика – юридические услуги. Срок – до завтра, 9.00 по Мск. Стоимость – 2500 руб. Обязательное прикрепляйте свои работы при отписке на проект. ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
один -два экрана + мобильный вариант яркий, стильный и современный лендинг тема цифроваябиржа и заработокЗавершен6 лет назад
Требуется подправить цвета для трех цветовых тем веб интерфейса торговой платформы Forexite TradeRoom. Речь не идет об изменении дизайна, нужно только проверить и исправить или улучшить цветовое оформление. Приветствуется минимализм, удобство работы в системе, а ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен6 лет назад
День добрый требуется дизайнер web интерфейсов для разработки 2-3 страниц сайта, важны разработка креативной концепции (несколько штук). По всем вопросам в лс.Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо нарисовать дизайн-макет для лендинга по предоставлению услуг манипуляторов. Предпочтения: arendamanipulyatora-spb.ru Содержательная часть должна соответствовать примеру. Исходные данные: есть фотографии 3 машин-манипуляторов - их ...Завершен6 лет назад
Отрисовать 3 главных страницы сайта по 4 экрана каждая (больше не нужно), в стилях сайтов namwolf.org/ kainscott.com/ www.thegomezfirm.com/ На 1ых экранах всех вариантов сделать тематический коллаж про наши услуги со зданием МГИМО ...Завершен6 лет назад
4-не могу добавить отзовы, да и вообще где их взять? 3-Не могу добавить счетчик акция, до конца акции к примеру осталось 3 дня и часы отсчета в обратную сторону 2-Дизайн неахти 1-В ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать дизайн и сверстать лендинг на платформе Тильда. Контент уже есть. Выходит на 10 экранов От вас нужна информация по цене и срокам. В отклике ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад