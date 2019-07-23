Дизайн-макеты

Отрисовать 3 главных страницы сайта по 4 экрана каждая (больше не нужно), в стилях сайтов

namwolf.org/

kainscott.com/

www.thegomezfirm.com/

На 1ых экранах всех вариантов сделать тематический коллаж про наши услуги со зданием МГИМО (в Москве). Контент (логотип, фото, тексты) подставить с нашего сайта klishin.ru/ , а при отсутствии подобного контента перевести, что есть на сайтах донорах на русский (можно через гуглпереводчик, но поправить что б смысл был какой-то приблизительно)

Жду предложений по цене и срокам.

Для информации: Далее (по след заказу) выберем лучший стиль, сделаем прототип уже в соответствии с понравившимся макетом (на главной до 10 экранов),и дорисуем главную. Потом создам прототип остальных 5 страниц и отрисуем их.