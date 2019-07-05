В архиве файл в формате Adobe XD, нужно будет отрисовать примерно по этим наброскам фирменный стиль, дизайн сайта. Отрисовка в Photoshop или XD. В пяти основных разрешениях 1200+, 1024, 768, 640, 360 px. От вас сроки ...
!СРОЧНО! Дизайн главной страницы !СРОЧНО!
Необходимо разработать дизайн главной страницы.
Есть прототип https://dviham.axshare.com/#id=r0f53c&p=page_1
Краткое ТЗ https://docs.google.com/document/d/15K3bQ0VdXHCwTUmm-zVDUimTOMFY3KXwg0J5JX2FNlA/edit?usp=sharing
Наброски уже есть https://www.figma.com/proto/V9uKx3oUXyRapDPYOcaWPpOG/St-Michael-s?node-id=1%3A15&viewport=-382%2C7389%2C2.0282435417175293&scaling=min-zoom можно брать за основу.
Пожалуйста, не стесняйтесь проявлять творческий подход.
Срок 1-2 дня.
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