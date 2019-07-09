В архиве файл в формате Adobe XD, нужно будет отрисовать примерно по этим наброскам фирменный стиль, дизайн сайта. Отрисовка в Photoshop или XD. В пяти основных разрешениях 1200+, 1024, 768, 640, 360 px. От вас сроки и цена. Вопросы тоже пишите. Нужен дизайнер, который сейчас желательно не занят другими проектами и сможет быстро отрисовать. Нужен дизайн страниц, а не перерисовка наброска; отрисовка необходимых элементов, а не картинки из фотостоков по всему макету.