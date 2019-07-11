Дизайн Landing Page по прототипу

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен56 заявок862 просмотра

Задача

По приложенному к проекту прототипу создать качественный, продающий дизайн лендинга.

Основной цвет

#01BD4C (и его оттенки)

В дополнение к нему можно использовать другие сочетающиеся цвета.

Важные моменты

Все фотографии, фоны (если не нейтральные) в лендинге должны быть выполнены в 2х вариантах услуг:

  • Уборка
  • Мытье окон
На кнопках, ссылках должны быть отображены эффекты :hover.

Для основных заголовков блоков желательно использовать другой шрифт, от основного текста.

6 лет назад
IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$150
4 дня
Escrow
Отличное сотрудничество с Алексеем. Разработал макет быстро и красиво, все как требовалось. Рекомендую!
Отличный заказчик! Чёткая задача, оплата моментальная, сразу после согласования макета.

Заявки фрилансеров

Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад