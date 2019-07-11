Дизайн Landing Page по прототипу

Задача

По приложенному к проекту прототипу создать качественный, продающий дизайн лендинга.

Основной цвет

#01BD4C (и его оттенки)

В дополнение к нему можно использовать другие сочетающиеся цвета.

Важные моменты

Все фотографии, фоны (если не нейтральные) в лендинге должны быть выполнены в 2х вариантах услуг:

Уборка

Мытье окон

На кнопках, ссылках должны быть отображены эффекты :hover.

Для основных заголовков блоков желательно использовать другой шрифт, от основного текста.