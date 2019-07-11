Нужно сделать изначально прототип сайта, который будет согласовываться с клиентом. Потом по прототипу сделать современный дизайн лендинга. Описание во вложении. Разработка должна быть сделана в Figma или Tilda. (при отклике прошу ...
Дизайн Landing Page по прототипу
Задача
По приложенному к проекту прототипу создать качественный, продающий дизайн лендинга.
Основной цвет
#01BD4C (и его оттенки)
В дополнение к нему можно использовать другие сочетающиеся цвета.
Важные моменты
Все фотографии, фоны (если не нейтральные) в лендинге должны быть выполнены в 2х вариантах услуг:
- Уборка
- Мытье окон
Для основных заголовков блоков желательно использовать другой шрифт, от основного текста.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Нужен редизайн страницы с каталогом и версткаДизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $130
Сайт не адаптивный. Прототип разработан в Figma, дизайн так же нужно делать в Figma. Полное описание во вложении.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Провести маркетинговый Приветствую, коллеги. Меня зовут Сергей. Я занимаюсь ведением веб-проектов как частное лицо. Ищу специалиста, способного провести маркетинговый анализ и создать прототип лендинга или сайта указанной компании. ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ в приложенном файлеДизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта музыкальной тематики. Главная страница + десяток внутренних и адаптивные версии под планшеты и смартфоны. Подробности в почтеЗавершен6 лет назад
ссылку на прототип пришлю , чьи работы понравятся, это ленд на 5 экранов . пишите цену сразу и присылайте работы .Завершен6 лет назад
- $30
Требуется проработать дизайн одноэкранной страницы покупки ( выбор пакетов для сайта фоторедактора) в соответствии с ТЗ. Требования к исполнителю: - Наличие портфолио; - Тщательный подбор шрифтов, оттенков, проработка кнопок, внимание к деталям; ...Закрыт6 лет назад
Редизайн, не фулсайз, цвет-стиль оставляем. Десктоп/адаптив В дизайн добавим страницы (информационные) Цену обсуждаем. Сроки 2-3 недели http://litstile.ruДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
доброго дня. необходимо установить на сайт чат. сообщения происходят через телеграм, на аккаунты менеджеров. выбор автоматический. можно по примеру - https://habr.com/ru/post/264035/ только дизайн в стиле сайта.Обязательные требованиярезультат не должен нарушать работу сайта.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад