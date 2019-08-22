Нужен современный , лаконичный дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен46 заявок461 просмотр

ссылку на прототип пришлю , чьи работы понравятся, это ленд на 5 экранов . пишите цену сразу и присылайте работы . 

6 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

astropilot
Евгений 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$110
5 дней
Escrow
все отлично , спасибо
+

Заявки фрилансеров

astropilot
Евгений 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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