Создать тему для вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки126 просмотров

Привет!

нужно создать тему для вордпресс.

в фотошопе сделала дизайн главной страницы сайта

хочу создать интернет-магазин, но нужна помощь в этом. Нужен верстальщик, чтобы создать тему для вордпресс

помогите, пожалуйста.

во вложении превью сайта

пишите свое предложение и цену)

WordPress
6 лет назад
my_rain94
Тамара 
32 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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