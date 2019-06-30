Заданиедля дизайнера: -Сайтдля поиска програмистов на простарах СНГ для их последующего трудоустройства в Германии. -Вцелом по концепции плюс минус делаем похожий сайт на hiwork.ru– упартнеров не нравиться игрушечный ...
Создать тему для вордпресс
Привет!
нужно создать тему для вордпресс.
в фотошопе сделала дизайн главной страницы сайта
хочу создать интернет-магазин, но нужна помощь в этом. Нужен верстальщик, чтобы создать тему для вордпресс
помогите, пожалуйста.
во вложении превью сайта
пишите свое предложение и цену)
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