Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта

Необходимо подготовить текст и сделать прототипдля лендинга. ВАШ образец Брифа, тех.задание и т.п. Обращаю Ваше внимание, что (пока) мне нужен ТОЛЬКО прототипстраницы в фотошоп, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру. Пишите свои цены и ...