Изменить дизайн нескольких блоков в шаблоне сайта

Есть женский сайт, работающий на теме https://foodiepro.com/ (wordpress), в этой теме плохо проработан дизайн элементов на странице записи, текст сложно читать, элементы сливаются. Нужно визуально выделить блоки внутри текста, т.е. сделать следующее:

1) Дизайн цитаты;

2) Дизайн маркированного и нумерованного списков;

3) Дизайн заголовков H2, H3, H4;

Также нужно сделать дизайн виджета последних комментариев, сейчас в нем выводится автор комментария + название статьи, а нужно вывести автора + часть текста комментария и сделать это в красивом дизайне.

Все это нужно внедрить в уже работающий шаблон.

Для сайта разработан хороший дизайнерский логотип, есть исходники, так что для дизайна блоков можно брать какие-то элементы из логотипа.

Работа достаточно срочная, нужно ее сделать за 2-3 дня.

Предлагайте цену и сроки.