Разработка дизайна

Добрый день, Мария! Я представляю небольшое web-студию, сейчас ищем себе нового дизайнера, понравились Ваши работы, поэтому интересны варианты сотрудничества . Пришлите пожалуйста актуальные цены на разработку дизайна LP, корп. сайта, а так же стоимость только главной страницы сайта.

На данный момент есть срочный заказ (дедлайн - ночь субботы/утро воскресенья)

Есть сайт - http://мцти1.рф/ нужно сделать редизайн (первые два блока на главной странице).

Cайт нужно сделать в стиле "Art deco", примерно как в этом референсе (https://clck.ru/GnKpi).

У них на первой странице идёт описание фестивалей. Они хотят чтобы было примерно в такой структуре (https://clck.ru/GnL2w) - баннер их, описание короткое, пару картинок и кнопка. Сколько это будет стоит и возьмётесь ли за заказ?