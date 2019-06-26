Здравствуйте ,

у нас к Вам есть просьба.Мы имеем страницу eufs.eu нам нужен красивый дизайн этой страницы .Чтобы можно открыть с помощью( телефона, смартфона,планшета) говорят есть много

различных (фишек) которые могут знать программисты,чтобы соответствовала

всем правилам(стандартам).Может у Вас есть свой вариант дизайна.Нам

нужно сделать один раз и качественно.Чтобы было клиентам просто и доступно.Ничего лишнего выдумывать не нужно.Спасибо

С Уажением Инна