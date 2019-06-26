Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок160 просмотров

Здравствуйте ,

у нас к Вам есть просьба.Мы имеем страницу eufs.eu нам нужен красивый дизайн этой страницы .Чтобы можно открыть с помощью(  телефона, смартфона,планшета) говорят есть много

различных (фишек) которые могут знать программисты,чтобы соответствовала

всем правилам(стандартам).Может у Вас есть свой вариант дизайна.Нам

нужно сделать один раз и  качественно.Чтобы было клиентам просто и доступно.Ничего лишнего выдумывать не нужно.Спасибо

С Уажением Инна

6 лет назад
guest_15555848793264
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

svetlyachek
Светлана 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$40
7 дней

Заявки фрилансеров

svetlyachek
Светлана 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад

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