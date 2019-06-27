Новый дизайн двух сайтов + обновление Джумлы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки368 просмотров

Уважаемые исполнители, необходимо изменить дизайн 2-х сайтов (Джумла), ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле (более детально напишу в личку, когда определю исполнителя). При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, указывайте в заявках сумму желаемого вознаграждения. И предупреждаю, что наша компнаия не работает по предоплате. 

Далее необходимо обновить сайты до новейшей версии Джумлы. В данный момент обновления не проходят, выдается ошибка, которую необходимо устранить. Возможно, ошибка сама удалится при обновлении дизайна.  

Joomla
6 лет назад
Snowrooms
Ольга 
51 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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