Новый дизайн двух сайтов + обновление Джумлы

Уважаемые исполнители, необходимо изменить дизайн 2-х сайтов (Джумла), ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле (более детально напишу в личку, когда определю исполнителя). При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, указывайте в заявках сумму желаемого вознаграждения. И предупреждаю, что наша компнаия не работает по предоплате.

Далее необходимо обновить сайты до новейшей версии Джумлы. В данный момент обновления не проходят, выдается ошибка, которую необходимо устранить. Возможно, ошибка сама удалится при обновлении дизайна.