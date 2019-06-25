Необходимо переработать сайт. wix.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок216 просмотров

Необходимо отредактировать страницу и добавить точки захвата клиента для повышения конверсий. Нужны рекомендации профессионала, основная задача - сделать интересную  и информативную страницу для клиента.  Присылайте примеры ранее выполненных работ. Цена договорная.

Wix
6 лет назад
arch_studios
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров