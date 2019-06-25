Разработать дизайн сайта

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка154 просмотра

Нужен дизайн главной страницы и 6 внутренних страниц. Подробное ТЗ и пожелания отправил, все согласовали

6 лет назад
Severd
Даниил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$700
10 дней
Escrow
Давно не работал с этим дизайнером, за это время он стал еще КРУЧЕ! Очень рекомендую, мне кажется Алексей мог бы задизайнить что угодно!
Отличный заказчик с которым комфортно работать :) Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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