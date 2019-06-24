Оформление текстового гайда

Необходимо оформить текстовый гайд, объемом 65 страниц.

За работу нужно взяться в ближайшее время и выполнить как можно скорее.(сроки обговариваются индивидуально)

Изначально нужно будет оформить 3 страницы, чтобы мы точно убедились, что нам подходит ваш стиль работы и вы, как и мы не тратили в дальнейшем время.

Ищем ответственного дизайнера с опытом и желанием продуктивного сотрудничества.

Интересует оформление НЕ анимационными иллюстрациями, а в более деловом формате.