Создать похожую работу

Необходимо разработать превью для ролика на YouTube. Прошу откликаться только тех, у кого есть опыт, и понимание ютуб-специфики
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Здравствуйте.
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